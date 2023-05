Tiro con l’Arco Storico: a Cisterna una tappa del campionato italiano

Dopo il successo dello scorso anno, torna a far tappa a Cisterna il Campionato Italiano di Tiro con l’Arco Storico, una manifestazione organizzata dall’Associazione Araldica Tres Tabernae e ONMIC, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, della L.I.A.S. (Lega Italiana Arcieri Storici) e dell’A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio e della Provincia di Latina.

Nella giornata di domenica 28 maggio a partire dalle ore 9, Cisterna si prepara a fare un tuffo nel medioevo e ad accogliere arcieri in costume provenienti da tutto il Lazio, Toscana, Campania, presente anche una rappresentanza delle regioni Marche e Umbria.

In piazza XIX, per tutta l’area antistante il Palazzo Comunale e il perimetro di Palazzo Caetani saranno predisposte 18 piazzole di gara, a bersaglio fisso o mobile, per la disputa di gare nelle varie tipologie di arco: tradizionale, storico, a foggia storica.

Tutti sono invitati ad assistere e a tifare gli arcieri preferiti, i più bravi o semplicemente quelli con i costumi più belli. Per consentire l'affluenza del pubblico le strade subiranno delle variazioni alla viabilità.

L’appuntamento

È dunque per domenica 28 maggio a partire dalle ore 9.00 nel centro storico di Cisterna.