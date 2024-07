Emanuela Gasbarroni presenta il suo libro sul Campo Profughi di Latina

Nella Corte comunale di Sabaudia, nell’ambito dei festeggiamenti per il 90esimo della città di fondazione, arriva una storia tutta locale, quella del campo profughi di Latina. Alle ore 21 di venerdì 19 luglio ci sarà la presentazione del libro “L’Italia e la guerra fredda – Esuli dall’est, una storia di fughe e accoglienza nel campo profughi di Latina” di Emanuela Gasbarroni.

Un filo speciale lega Latina e Sabaudia in questa vicenda di geopolitica così appassionante. L’autrice, infatti, ha lavorato a lungo alla copiosa documentazione dell'Archivio di Stato, circa 300 mila documenti, schede, documenti, relazioni, informative, descrizioni. Quel fondo così cospicuo è stato catalogato all’inizio degli anni ’90 da una giovane archivista, Daniela Carfagna che sarebbe poi diventata una prolifica e competente ricercatrice storica, scrittrice e animatrice culturale di Sabaudia.

I saluti sono dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Sabaudia Vittorio Tomassetti, moderano la stessa Daniela Carfagna, con Emilio Andreoli ed Emiliano Miliucci. Le letture delle testimonianze saranno lette da Vincenzo Piccaro.

Durante la presentazione sono previste immagini e video per raccontare l'importantissima pagina di storia recente italiana. Il tentativo è di restituire la complessità umana, esistenziale, geopolitica ed etica che ha animato quello spazio per circa 40 anni.

Sullo stesso argomento è stato realizzato anche il docufilm “Fuga per la libertà” sempre per la regia di Emanuela Gasbarroni, che ha avuto la nomination nella cinquina, come miglior documentario al Globo d'oro 2018, e' stato invitato a molti festival e ha vinto numerosi premi.

L'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, la Fondazione Migrantes, l'O.I.M. (organizzazione Internazionale delle Migrazioni) e la Robert F. Kennedy Human Rights Europe Foundation hanno concesso il patrocinio.