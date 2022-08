A Campodimele Francesco Cicchella in scena con "Bis"

Ultimo appuntamento a Campodimele della rassegna teatrale "Comic Show 2022", organizzata dalla casa di produzione On Broadway, che vedrà in scena Francesco Cicchella il prossimo 21 agosto 2022, alle ore 22.00, nella splendida cornice dell'anfiteatro del borgo di Campodimele (LT).



L’Artista domenica 21 agosto alle 22 nella splendida cornice dell'anfiteatro del borgo si esibisce con un one man show esilarante nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia e performances completamente inedite che danno vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.



Musicista, cantante, attore, comico, imitatore con una spiccata attitudine al ballo, Cicchella è noto soprattutto per essere diventato nel 2015 il vincitore della quinta edizione del programma “Tale e quale show” (tornando nel 2016 in occasione del “Torneo dei Campioni” e di “Natale e Quale Show”) trasmesso in prima serata su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, nonché per essere stato uno dei comici di punta del programma “Made in Sud”, (partecipando a 13 edizioni, di cui cinque in onda su SKY Comedy Central e otto su Rai2). A dispetto della sua giovane età, Cicchella vanta nel suo curriculum numerose esperienze teatrali, radiofoniche, cinematografiche e soprattutto televisive, tra cui spiccano l’ospitata al “Festival di Sanremo” 2015, i già citati “Tale e quale show” e “Made in Sud”, l’ospitata nella finale nazionale di “Miss Italia 2016” in onda su La7 e diverse puntate del “Maurizio Costanzo Show” su Rete4 nel 2016. Nelle stagioni teatrali 2017-2018 e 2018-2019, è in tour con il suo one man show “Millevoci – Tonight Show”, per la regia di Gigi Proietti, che porta in scena in diversi teatri italiani, tra cui il “Diana” di Napoli e la “Sala Umberto” di Roma. Nel 2020 è nel cast del programma “Enjoy” in onda su Italia1, e di “Colorado”. Da Settembre 2021 è nel cast fisso della nuova trasmissione di Italia Uno “Honolulu”: conquista tutti con le sue irresistibili performance facendo impazzire il pubblico con le imitazioni di Ultimo ed Achille Lauro.