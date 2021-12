Torna Campodimele in jazz con il Vito Di Modugno Organ Quartet

Campodimele in Jazz ritorna con la propria rassegna alle ore 20.00 sabato 18 dicembre presso il palazzo della Cultura a Campodimele in viale Glorioso, il prossimo concerto ospiterà Vito Di Modugno con il suo Organ Quartet.



Il “Vito Di Modugno Organ Quartet” è composto da quattro musicisti di riferimento del jazz italiano: oltre al suo leader all'organo Hammond, vi sono infatti Pietro Condorelli alla chitarra, Michele Carrabba al sax e Nicola Angelucci alla batteria.



Vito Di Modugno è stato eletto dalla rivista americana “Downbeat” tra i migliori organisti del mondo, e dall'altra rivista “Musica jazz”, all'interno del referendum “Top jazz”, come uno tra i migliori nuovi talenti del genere. Ha suonato come solista nell'Orchestra Sinfonica “Arturo Toscanini” di Parma, interpretando il concerto per gruppo e orchestra sinfonica dei Deep Purple composto da Jon Lord, l'organista del gruppo. Ha tenuto concerti negli Stati Uniti, in Germania Spagna, Svizzera ecc.



Tra gli artisti di fama mondiale con cui ha collaborato citiamo, a puro titolo di esempio: Jerry Bergonzi, Dionne Warwick, Bob Mintzer, Randy Brecker, Robben Ford, Irio De Paula, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Fabio Morgera, Tullio De Piscopo, Eddy Palermo e tanti, tanti altri. La rivista “Musica jazz” lo ha inserito tra gli specialisti dell'Organo Hammond nell'inserto dedicato alla storia dello strumento, ed è pluri-vincitore del Jazzit Award come migliore organista italiano.

L'appuntamento

