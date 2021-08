"Campodimele in Jazz": apre la rassegna il Pietro Condorelli Trio

A partire da sabato 4 settembr, nella cittadina pontina compresa fra i Comuni italiani “Bandiera Arancione” avrà luogo la rassegna “Campodimele in Jazz”.

Con questa manifestazione, l'Amministrazione comunale si propone un obiettivo molto ambizioso: fare dell'incantevole borgo dei Monti Aurunci un nuovo polo della musica jazz in Italia. Con cadenza regolare il “Paese della longevità” ospiterà una serie di concerti live, puntando sempre sull'alta qualità dei musicisti, che saranno scelti fra i migliori jazzisti in ambito italiano e non solo. La rassegna avrà come primo protagonista il chitarrista Pietro Condorelli, polistrumentista e direttore d'orchestra, una delle figure chiave del jazz italiano, col suo trio composto da Claudio Borrelli alla batteria e da Emiliano De Luca al contrabbasso. Il gruppo presenterà in anteprima il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Visions”, composto interamente da brani originali del maestro Condorelli.

Il concerto avrà inizio alle 21.00, e sarà preceduto da un buffet con servizio a tavolo incluso nel prezzo del biglietto che è di 20 euro; si può partecipare solo se in possesso del Green Pass. Le prevendite sono disponibili presso: Bix Cafè – Via I. Balbo 147 ad Itri, Eni distribuzione – SS7 Km. 133,265 sempre ad Itri, Chiosco "MoonLight" – Via Trento e Trieste a Campodimele, Mondo Musica di Maurizio Recchia - Via Nazario Sauro, 43 a Fondi. Per info o prenotazione è possibile contattare i seguenti numeri: 3355381476 – 0771509030;

o ,in alternativa scrivendo a: -ufficiocultura@comune.campodimele.lt.it



