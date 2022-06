Il Cancello delle Favole: a Formia la rassegna per ragazzi

Torna a Formia il Festival di teatro per ragazzi Il Cancello delle Favole promosso dal Teatro Bertolt Brecht all’interno del progetto “Officine culturali” della Regione Lazio e del FUS del Mibact e che è anche una delle tappe del Festival Internazionale Marameo che farà tappa anche in Abruzzo, Puglia, Calabria, Marche per poi spostarsi in Kenya.

Dal 30 giugno al 3 luglio la pinetina di Vindicio e l’arena Caposele saranno animate da voci, giochi e risate dei bambini che assisteranno a bocca aperta alle storie di draghi, cavalieri, gatti, personaggi strambi ed immaginari.

Novità di questa edizione "Le favole in barca", la lettura delle fiabe del mare di Calvino in mezzo al mare ogni mattina alle ore 09:30. Ogni pomeriggio nella pineta di Vindicio laboratori e letture per tutti i gusti e ogni sera alle ore 21:00 all'Arena Caposele uno spettacolo di teatro per ragazzi con compagnie provenienti da tutta Italia: il 30 giugno "Marcovaldo", l'adattamento del classico di Italo Calvino a cura di Arterie Teatro di Molfetta, l'1 luglio "Efesto" della compagnia Divisoperzero, vincitore del Premio Paola Scialis 2021, il 2 luglio "L'Opera buffa" del Teatro Verde di Roma e il 3 luglio "La cerva fatata" del Teatro dei colori di Avezzano.

Prenotazioni e prevendita presso Fuori Quadro in Via Vitruvio 344 a Formia, per informazioni è possibile contattare il numero 3273587181.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 30 giugno

Ore 09:30 partenza dal porticciolo di Caposele

FAVOLE IN MEZZO AL MARE

lettura delle favole in barca a cura del Teatro Bertolt Brecht

costo a partecipante 10€ (biglietti solo in prevendita)

Ore 18:30 Pineta di Vindicio

IL CIRCO DELLE FAVOLE - Letture animate e laboratorio a cura del Teatro Bertolt Brecht

Ore 21:00 Area archeologica Arena Caposele

CIRCUS PINOCCHIO

Compagnia Arterie Teatro / Molfetta

Ingresso 6€

Venerdì 1 luglio

Ore 09:30 partenza dal porticciolo di Caposele

FAVOLE IN MEZZO AL MARE

lettura delle favole in barca a cura del Teatro Bertolt Brecht

costo a partecipante 10€ (biglietti solo in prevendita)

Ore 18:30 Pineta di Vindicio

MALDANNO, LE STORIE CHE CURANO

spettacolo a cura di Florian Teatro

Ore 21:00 Area archeologica Caposele

EFESTO

Compagnia Divisoperzero Ingresso 6 euro

Sabato 2 luglio

Ore 09:30 partenza dal porticciolo di Caposele

FAVOLE IN MEZZO AL MARE

lettura delle favole in barca a cura del Teatro Bertolt Brecht

costo a partecipante 10€ (biglietti solo in prevendita)

Ore 18:30 Pineta di Vindicio

COME CREARE UN KAMISHIBAI

Laboratorio a cura di Cecilia Di Macco (dai 5 anni)

ore 21:00 Area archeologica Caposele

OPERA BUFFA

Teatro Verde Roma

Ingresso 6 euro

Domenica 3 luglio

Ore 09:30 partenza dal porticciolo di Caposele

FAVOLE IN MEZZO AL MARE

lettura delle favole in barca a cura del Teatro Bertolt Brecht

costo a partecipante 10€ (biglietti solo in prevendita)

Ore 18:30 Pineta di Vindicio

FUORI GIOCO - L’APE LIBRERIA

Letture animate con apecar a cura dell’associazione Fuori Quadro

Ore 21:00 Area Archeologica Caposele

LA CERVA FATATA

Teatro dei Colori, Avezzano

Ingresso 6 euro