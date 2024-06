Candlelight concert: a Sabaudia e Bassiano la corale americana della “Hathaway Brown School”

Arriva nella provincia di Latina la Corale femminile della “Hathaway Brown School” di Cleveland, USA: in occasione di una masterclass organizzata da Luogo Arte Accademia Musicale che si terrà giovedì 13 giugno, il gruppo terrà un mini tour italiano facendo tappa a Roma il 14 giugno, a Sabaudia sabato 15 e a Bassiano sabato 16. L’evento vede il patrocinio morale della Fondazione Roffredo Caetani.

La Corale presenterà Vivaldi, Salvagni e Spiritual in due località suggestive che si apprestano a ospitare una serie di eventi per tutta l’estate: la corte comunale di Sabaudia e l’Auditorium Comunale di Bassiano.

L’evento è a ingresso gratuito, per la data di Bassiano occorre prenotare il proprio posto su Eventbrite.

I due concerti

Sabato 15 giugno

ore 21.30 presso la Corte Comunale di Sabaudia

Concerto "Candlelight" organizzato dal Comune di Sabaudia da Umberto Cappadocia

Musiche di Vivaldi, Salvagni e Spiritual.

Direttore: Laura Webster

Organista: Lorenzo Salvagni

Programma

di Antonio Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741): "Laudamus Te" - "Gloria" - "Domine Deus" (dal "Gloria" RV 589)

di Lorenzo Salvagni (1974): "Sabaudia Citta Metafisica" - "Torre Paola" (versi di Rodolfo Carelli) - "I'm Here" (su versi di Theodore Roethke, dedicata a Marguerite Caetani e Ninfa) - "Sabaudia Città Metafisica" (versi di Rodolfo Carelli) -"Primavera vien danzando" (versi di Mattia Pacilli).

Altri pezzi in lingua inglese:

"Shoshone Love Song" - traditional Shoshone poem/Emerson

"Plena" - Diana V. Saez

"O Sister" - Kathleen Allan

"There is Sweet Music Here" - Gawthrop

"Bashana Haba'ah" - traditional Hebrew

"I Sing Because I'm Happy" - Spiritual/Dilworth

Domenica 16 giugno

ore 18.00 presso l'Auditorium Comunale di Bassiano.

Con il Patrocinio morale del Comune di Bassiano e la gentile collaborazione di Ulisse.net

Musiche di Vivaldi, Salvagni e Spiritual.

Direttore: Laura Webster

Organista: Lorenzo Salvagni

Programma

di Antonio Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741): "Laudamus Te" - "Gloria" - "Domine Deus" (dal "Gloria" RV 589)

di Lorenzo Salvagni (1974): "Sabaudia Citta Metafisica" - "Torre Paola" (versi di Rodolfo Carelli) - "I'm Here" (su versi di Theodore Roethke, dedicata a Marguerite Caetani e Ninfa) - "Sabaudia Città Metafisica" (versi di Rodolfo Carelli) -"Primavera vien danzando" (versi di Mattia Pacilli).

Altri pezzi in lingua inglese:

"Shoshone Love Song" - traditional Shoshone poem/Emerson

"Plena" - Diana V. Saez

"O Sister" - Kathleen Allan

"There is Sweet Music Here" - Gawthrop

"Bashana Haba'ah" - traditional Hebrew

"I Sing Because I'm Happy" - Spiritual/Dilworth