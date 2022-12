Ad Aprilia Candlelight: il Natale a lume di candela

Torna per la sua XX edizione Candlelight, tradizionale concerto di Natale che quest’anno diventa una vera e propria rassegna organizzata dall’associazione Liberi Cantores APS e con la direzione artistica della M° Rita Nuti.

Tante le collaborazione con artisti e associazioni locali e nazionali, istituti scolastici il tutto nella suggestiva scenografia a base di candele e quadri della giovane artista Martina Paternoster.

Si parte mercoledì 7 dicembre alle ore 18.00 con il Candlelight Tree, evento organizzato con la collaborazione del Comitato di Quartiere Aprilia Nord per l’accensione ufficiale del grande Albero di Natale del Parco.

Si proseguirà poi sabato 10 dicembre alle ore 20 presso la Chiesa principale della città, ci sarà l’appuntamento più atteso di tutto il Festival: la XX edizione del Candlelight Concert. Un appuntamento davvero magico impreziosito dalle candele e caratterizzato dalle note del pianoforte e degli archi dell’“International String Quartet” che accompagneranno i cori del M° Nuti (Direttore del Coro Liberi Cantores, del coro di Voci Bianche dell’IC Pascoli e dell’ensemble Vocale Sunrise) e del Coro Giovanile femminile “Il Calicanto” di Salerno diretto dal M° Silvana Noschese. Ospite d’onore della serata il Soprano Mariangela Cafaro, eccellenza musicale Apriliana e vocal coach del Coro Liberi Cantores. Infine, sempre nella serata di sabato sarà possibile godere della proiezione di uno spettacolo di luce sul tema “Musica nell’arte” all’esterno della chiesa curato da l’Occhio di Horus.

Domenica 11 dicembre, l’Associazione “Noi, i Libri e…” e il Soprano Loredana Melgiovanni, presenteranno il laboratorio “Sfogliando Fiabe in Canti e Racconti” pensato per bambini e ragazzi. Mentre alle ore 16,30 piazza Roma, diventerà il grande palco per il Candlelight Pop con ospiti “Il Coro che non c’è” composto da oltre 50 ragazzi diretto da Dodo Versino e il gruppo vocale occhi Chiusi in Mare Aperto.

Giovedì 15 dicembre si terrà Candlelight Carol, concerto di canti tradizionali natalizi presso la Chiesa di S. Spirito con la partecipazione del Coro InGrado di Ardea diretto dal M° Emanuela Della Torre.

L’appuntamento di lunedì 19 dicembre alla Chiesa Ss Pietro e Paolo, il Candlelight School, sarà dedicato ai cori Scolastici degli istituti Pascoli di Aprilia, Garibaldi di Genzano e De Andrè di S. Palomba.

La rassegna si chiuderà martedì 20 dicembre, con gli ultimi appuntamenti musicali del Candlelight For You all’insegna di solidarietà ed inclusione con la collaborazione di Centro Diurno “Il Giardino Dei Sorrisi” e Comunità Raggio di Sole.