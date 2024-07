Fine settimana di eventi sulla terrazza del Castello Caetani

Proseguono le iniziative del ricco calendario di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale di Fondi che offre intrattenimento per tutti i gusti per turisti e residenti. In particolare sabato 13 e domenica 14 luglio nella splendida terrazza del Castello Caetani ci saranno spettacoli dal vivo per tutti i gusti con la musica a farla da padrona.

‘Sta a guardà er capello: poesie, musiche e sberleffi romani

Sabato 13 luglio alle ore 21.30 si potrà assistere allo spettacolo “Stà a guardà er capello”: poesie, musiche e sberleffi sulla romanità. Tra divertenti monologhi in dialetto romanesco, ironia e pungente satira, lo spettacolo racconta uno spaccato della società di altri tempi, facendo riflettere su quella odierna. Un vero e proprio viaggio nella cultura popolare romana alla riscoperta del suo dialetto tra racconti popolari, sonetti e poesie di autori storici, a braccetto con musiche e canzoni senza tempo.

Visto il numero limitato di posti disponibili sulla terrazza del castello, è obbligatoria la prenotazione solo via WhatsApp al numero 345 5110222.

Candlelight – Note a passo di danza

In scena domenica 14 luglio alle ore 21.00 la prima edizione dell’evento ''Candlelight - Note a passo di Danza'', organizzato dall’Associazione Culturale Musicinecultura.

Musica e danza si fonderanno in atmosfere magiche all’esecuzione delle melodie da parte del pianista Antonio Di Costanzo dell’Associazione Largo alla Musica si uniranno gli intermezzi di danza aerea su tessuto di colore bordeaux, proposti da Sara Ventura. Alla luce di tantissime candele si farà un viaggio che ripercorre oltre 300 anni di storia della musica. L'evento del patrocinio del Comune di Fondi e della Casa della Cultura di Fondi. L’Associazione Culturale Musicinecultura e l'amministrazione comunale invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.

L’appuntamento

È dunque a Fondi sabato 13 luglio alle ore 21.30 e domenica 14 alle ore 21.00