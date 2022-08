Cantiere Aperto: visite guidate straordinarie al Teatro Romano di Terracina

Dopo un lungo e accurato lavoro di ripristino e restauro, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina organizza, in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina, un ciclo di aperture straordinarie per la visita al termine degli scavi del Teatro Romano di Terracina.

Lo scavo archeologico in pieno centro urbano della città alta ha portato al rinvenimento di importanti scoperte, tra le quali le are onorarie con dedica a Gaio e Lucio Cesari, figli adottivi di Augusto, futuri eredi del suo potere.

La manifestazione Cantiere Aperto nasce sia per mostrare i preziosi risultati del lavoro svolto finora, ma anche per consentire ai visitatori la possibilità di effettuare una interessantissima visita archeologica, contestualizzando la presenza del Teatro in un luogo, il Foro Emiliano, che ha mantenuto intatte nei secoli le proprie caratteristiche e funzioni, attraversando i diversi periodi storici.

Le aperture del sito si svolgeranno in via del tutto straordinaria e le visite guidate, a cura degli archeologi della Fondazione, si terranno il giovedì, venerdì e sabato di agosto e delle prime due settimane di settembre dalle 18.30 alle 20.30.

L’iniziativa Cantiere Aperto sarà inaugurata sabato 6 agosto alle 18.30 alla presenza del funzionario archeologo di zona e direttore dello scavo dott. Francesco Di Mario, e della dott.ssa Gilda Iadicicco coordinatrice del progetto. Con l’occasione il dott. Di Mario farà il punto della situazione dei lavori, e illustrerà le maggiori scoperte effettuate durante lo scavo. Al termine si brinderà insieme degustando i vini bianchi, rossi e rosati offerti dall’Azienda vinicola Casale del Giglio.

L’appuntamento

È per sabato 6 agosto alle 18.30 in piazza municipio a Terracina per l’evento inaugurale, e dal giovedì al sabato a partire dall’11 agosto e fino al 10 settembre. Per partecipare è consigliata la prenotazione da effettuare chiamando il numero 0773/359346 o inviando una email all’indirizzo info@fondazioneterracina.it