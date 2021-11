Cantiere Aperto: visite guidate straordinarie al Teatro Romano di Terracina

Terracina è nuovamente protagonista di importanti scavi archeologici e di conseguenti visite guidate da esperti, dopo la felice esperienza al Tempio di Giove Anxur ci spostiamo stavolta al Teatro Romano posto nel Foro Emiliano, nel cuore della città con l’iniziativa Cantiere Aperto.

L’eccezionalità del sito e l’importanza dei rinvenimenti avuti a seguito degli scavi in corso in questo periodo ha portato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina in collaborazione con il Comune di Terracina e la Fondazione Città di Terracina ha organizzare una conferenza stampa di approfondimento e delle visite guidate aperte al pubblico.

Queste visite guidate saranno condotte dagli stessi archeologi che stanno lavorando al sito, studiosi che, in via del tutto eccezionale, mostreranno al pubblico le nuove importanti scoperte come le are onorarie con dedica a Gaio e Lucio Cesare, figli adottivi di Augusto ed eredi del suo potere, illustreranno i nuovi ritrovamenti, frutto del loro lavoro e le metodologie attraverso le quali si è giunti alle interessanti scoperte, come lo scavo stratigrafico e le peculiari tecniche messe in opera sul cantiere. I visitatori avranno la possibilità di osservare i cambiamenti nel corso dello scavo e di vedere ciò che generalmente non è oggetto di visita, ma solo di studio e di restauro per gli addetti ai lavori.

L’organizzazione dell’evento e la volontà di far conoscere l’importante lavoro di tutela e valorizzazione svolto dalla Soprintendenza si deve al funzionario archeologo di zona e direttore dello scavo, dott. Francesco Di Mario e alla cura della dott.ssa Gilda Iadicicco della Soprintendenza, sotto la guida della nuova Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Latina e Frosinone, arch. Maria Grazia Filetici.

Le visite in programma per il 2021 saranno nell’ultimo fine settimana di novembre e nei due fine settimana centrali di dicembre. Il sabato a partire dalle 12.00 i visitatori potranno degustare presso l’area del sito i vini locali offerti dalla Strada del Vino.

Per partecipare occorre prenotare contattando l’ufficio dall’ufficio della Soprintendenza di Sabaudia, sig.ra Concetta Cristina De Ruosi, alla mail: sabap-lazio.personalesabaudia@beniculturali.it o al numero di telefono 0773/510768

Il calendario delle aperture del 2021:

venerdì 26 novembre

ore 14.30/16.00

sabato 27 novembre

ore 9.00/12.30

venerdì 10 dicembre

ore 14.30/16.00

sabato 11 dicembre

ore 9.00/12.30

venerdì 17 dicembre

ore 14.30/16.00

sabato 18 dicembre

ore 9.00/12.30