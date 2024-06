Il Canto delle Creature: da San Francesco alla tradizione popolare in concerto

In occasione dell’ormai tradizionale pellegrinaggio dedicato a San Michele Arcangelo sul Monte Redentore, e nell’ambito delle celebrazioni dell’ottocentenario francescano (1226/2026), sostenuto dal Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi del Ministero della Cultura arriva a Formia “Il Canto delle Creature”, il Concerto di suoni e canti a custodia del Creato” a cura di Ambrogio Sparagna.

Il Cantico delle Creature, preghiera e poesia attraverso la quale San Francesco d’Assisi esprimeva la meraviglia nell’osservare la Natura e quanto ci circonda e la gratitudine verso Dio artefice di tutto, un inno alla pace e alla convivenza amorosa tra persone, animali e il mondo vegetale.

Questa preghiera nei secoli ha ispirato canti e musiche entrando profondamente nella tradizione popolare d’Italia dal Medioevo in poi in svariati ordini religiosi e laici. In particolare nella tradizione aurunca tali canti accompagnavano la vita quotidiana, il lavoro, i momenti di svago, persino i funerali in una costante laude del Creato per la sua bellezza, per la sua utilità, per il suo semplice esistere e di Dio per esserne l’artefice.

Ambrogio Sparagna affiancato dai Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica, il gruppo vocale Polifonia Aurunca diretto da Anna Rita Colaianni e l’ensemble Organetti di Maranola riproporrà questi canti nella suggestiva area del Pellegrino sui Monti Aurunci.

L’appuntamento

È per domenica 16 giugno alle ore 18.00. L’evento è promosso dal Comune di Formia e rientra nelle Celebrazioni del Mese dei Santi.