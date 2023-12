Capodanno al Teatro Europa con Uccio De Santis

È ormai una consuetudine per molti passare l’ultimo dell’anno a teatro, è un modo originale e divertente per trascorrere un momento importante delle festività, soprattutto per chi non ama i cenoni con trenini e musica ad alto volume.

Al Teatro Europa di Aprilia si festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo con il nuovo spettacolo di Uccio De Santis ““…non so che fare prima a Capodanno”.

Due ore di spettacolo in cui monologhi sulla quotidianità, sketch di coppia, barzellette e un po' di musica faranno divertire il pubblico.

Uccio De Santis mattatore del palco, cura anche il testo insieme ad Antonio De Santis, accanto a lui i volti storici del programma Mudù, Umberto Sardella e Antonella Genga.

Come è ormai trazione per il Capodanno a teatro, a mezzanotte si brinderà insieme al 2024.

L’appuntamento

È per domenica 31 dicembre alle ore 22.00. I biglietti sono disponibili on line sui circuiti Ticketona e CiaoTickets

