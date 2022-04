Cappuccetto Grosso in scena a Priverno

Prosegue Famiglie a Teatro, la rassegna di spettacoli per ragazzi a cura di Matutateatro che si tiene presso il Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno.

Sabato 9 aprile alle 17.30 andrà in scena la compagnia Molino d’Arte con lo spettacolo Cappuccetto Grosso. La compagnia pugliese trae spunto dalla fiaba classica dei fratelli Grimm, per trattare temi importanti per la crescita: l’affrontare le proprie paure, la gestione del cibo come surrogato di mancanze, la capacità di chiedere aiuto quando si è in difficoltà.

I personaggi in particolare sono rivisiti in maniera più libera rispetto alla fiaba: Cappuccetto è una bambina che vuole essere coraggiosa a tutti i costi e si oppone a chiunque non creda al suo lato eroico, ha una particolare predilezione per il cibo, che consuma ingordamente per scacciare le proprie paure, vuole essere audace, ma è ingenua, e non sa riconoscere il pericolo. Il cacciatore, fiero e un po’ sbruffone, in questa vicenda incontra Cappuccetto non solo alla fine della storia, ma anche durante il suo tragitto nel bosco. Il lupo, povero, trasandato, affamato, è un personaggio giocherellone, calcolatore e astuto allo stesso tempo, comico ma spietato, specialmente nella scena in cui decide di cucinarsi la sventurata fanciulla. La comica nonna, una voce fuori scena, alleggerisce il tono delle scene che nella fiaba sono cruente.

Questo spettacolo offre l’occasione di imparare divertendosi, di partecipare emotivamente alle vicende dei personaggi soprattutto negli elementi di novità rispetto alla fiaba classica.

Sul palco del Teatro Gigi Proietti: Filippo Giordano, Angela Borromeo e Nicola Cifarelli. Le scene sono di Rosa Guglielmi, i testi di Antonella Petrera e la regia di Antonello Arpaia.

L’appuntamento

È dunque per sabato 9 aprile alle ore 17.30, lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 attualmente vigenti. Per ricevere maggiori informazioni e prenotare il proprio posto sono a disposizione i numeri 3286115020 – 3291099630.