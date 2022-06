A Cisterna Chiara Nasi presenta “Mystery Hunters. Langdale: dove i sussurri superano i rumori”

Torna a Cisterna, per la sua V edizione la rassegna letteraria Caratteri Latini a cura dell’associazione Sintgma.

Ad aprire la rassegna la presentazione del libro “Mystery Hunters. Langdale: dove i sussurri superano i rumori” della giovane autrice Chiara Nasi.

Una storia adolescenziale d’amore, amicizia e avventura ricca di colpi di scena, nella quale non mancano anche temi importanti come il bullismo, i rapporti con la famiglia, l’uso di alcolici e stupefacenti tra i ragazzi. La storia è ambientata in una immaginaria cittadina, Langdale, nella quale non sarà difficile ritrovare diversi scenari pontini. La giovane Lara si trasferisce con il padre a Langdale e mentre cerca di inserirsi in un nuovo ambiente stringendo le prime amicizie, cominciano ad accadere misteriosi omicidi. Lara e i suoi nuovi amici saranno coinvolti nelle indagini che portano tutte ad un antico mulino abbandonato.

L’autrice, appena 17enne, vive a Cisterna di Latina dove frequenta il Campus dei Licei Massimiliano Ramadù. Saranno proprio gli studenti dell’istituto superiore del laboratorio di teatro e gli attori della Scuola d’Arte FAP di Simone Finotti a leggere e interpretare alcuni estratti dal libro.

Oltre a Chiara Nasi, interverranno il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessora alla Cultura Maria Innamorato di Cisterna, modererà l’incontro Paola Cherri, docente del Campus dei Licei Ramadù.

L’appuntamento

È per sabato 4 giugno alle ore 18.00 presso Palazzo Caetani a Cisterna