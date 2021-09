Alla Stazione del Sole Carla Zanchetta presenta Terra pontina podere 599

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della storia e per tutti coloro che vogliono conoscere meglio le nostre radici e i primi anni di Latina è quello ospitato presso la Biblioteca di Borgo Grappa nella Stazione del Sole sede della Pro Loco del borgo nel pomeriggio di sabato 4 settembre.

Sarà presentato il libro “Terra pontina podere 599” edito da Atlantide, di Carla Zanchetta, nativa di Latina e discendente di coloni veneti, precisamente trevigiani.

Il libro racconta le vicende famigliari dell’autrice, apprese dai racconti della nonna Maria. Il racconto personale della famiglia Lorenzin che accomuna tutti quelli che hanno lasciato la terra d’origine per costruire da zero una nuova comunità, priva di radici e usi comuni in un contesto del tutto nuovo. Sentimenti contrastanti di nostalgia di quanto è stato lasciato alle spalle e di aspettative nel futuro mentre si affrontano le tante difficoltà quotidiane.

Il racconto di Carla Zanchetta ci accompagna negli anni fino alle nuove generazioni con la vicenda della giovane Ester, ultima discendente dei Lorenzin, ormai radicati in terra pontina, sarà lei, non senza fatica, a riappacificare la famiglia con sé stessa e le proprie radici, “a compiere un faticoso lavoro – come si afferma in una nota degli organizzatori dell’evento – per superare la crisi di identità che le aveva causato l’aver interiorizzato così tanto la lacerazione dei nonni e dei genitori, seguita al loro arrivo in Agro Pontino. Saprà, così, far fiorire un senso più maturo di appartenenza, donandosi una memoria fatta d’amore per questa originale terra, ponte di passaggio, luogo di incontri nuovi e nuove opportunità. Ester si farà custode di un prezioso passato convincendosi a lasciare aperta la porta al futuro, dove spira un vento che sa di fresco”.

Accanto all’autrice, l’avvocatessa Adele Morelli che modererà l’incontro. L’evento sarà impreziosito da una mostra dedicata all’educazione alimentare ospitata nel giardino della Pro Loco e organizzata da parte delle associazioni AIFO e “Cammino”, e uno stand della casa editrice Atlantide specializzata sul territorio pontino.

Al termine dell’evento si potrà rimanere presso la Stazione del Sole per una cena conviviale a base di gustosi panini e vino.

L'appuntamento

È dunque per sabato 4 settembre a partire dalle 18.00.

