Carnevale a Latina: gli eventi in piazza del Popolo

Non è ancora tempo di tornare a festeggiare il Carnevale come una volta con sfilate di carri e la folla accalcata nel cuore della città ma l’amministrazione comunale di Latina ha voluto comunque organizzare una serie di eventi per allietare soprattutto i più piccoli.

Domenica 27 febbraio il centro della città sarà rallegrato da musica, spettacoli teatrali e l’antica arte circense di giocolieri, trampolieri e clown.

A partire dalle ore 16 e fino alle 18.00 in Corso della Repubblica angolo Via Eugenio di Savoia, in Via Umberto I angolo Via Eugenio di Savoia in Corso della Repubblica-Piazza del Popolo e in Via Diaz si terranno una serie di esibizioni dal vivo a cura di MArteLive, il festival multidisciplinare che organizza appuntamenti culturali a livello nazionale e locale.

Si terranno due parate alle 16.30 e alle 17.30 capitanate dalla Smilf Street Band mentre in punti precisi del centro si terranno le esibizioni di Sara Cambi in “POIS POIS” spettacolo di Teatro Circo, Yari in “Un sorriso a voi e cento a me” spettacolo di clowneria, Daniela Cardellini in “Dany e la Giocoleria”, Fabiana la Trampoliera, Compagnia di Teatralto spettacolo di Commedia dell’Arte.

L’appuntamento

È dunque per tutti i bambini mascherati per domenica 27 febbraio dalle 16 alle 18 nel centro cittadino. A tutti si raccomanda sempre di porre attenzione e rispettare il divieto di assembramento e le norme anti COVID-19.