Carnevale al Museo: due giorni di laboratori a Priverno

Un altro fine settimana ricco di attività presso i Musei Archeologici di Priverno, dopo aver celebrato San Valentino conoscendo un po’ di più sull’amore nell’antichità, si va alla scoperta di un’altra festività molto sentita al tempo dei Romani: il Carnevale.

Sabato 18 e domenica 19 febbraio si terranno al Museo dei laboratori per bambini che uniscono il gioco e il divertimento con la possibilità di imparare di più sui nostri antenati.

Sabato pomeriggio, a partire dalle 15.30 si terrà il laboratorio creativo “A Carnevale… diventiamo tutti Romani” un pomeriggio in maschera per tutti i bambini dai 4 anni in su.

Domenica 19 febbraio, sempre a partire dalle 15.30, si terrà il laboratorio “Un’idea per Carnevale? Vieni a Scoprire i ‘costumi’ da Re e Regina”, un incontro per tutti i bambini dai 6 anni in su.

Due pomeriggi di festa per tutta la famiglia, per scoprire le radici del Carnevale e divertirsi insieme.

L’appuntamento

È dunque per sabato 18 e domenica 19 febbraio alle 15.30 presso il Museo Archeologico di Priverno. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare dalle 9 alle 13 i numeri 0773 912306 o 349 1814540, oppure inviare una email all’indirizzo musarchpriverno@libero.it