Carnevale Apriliano: si torna ai fasti di un tempo

Torna ai fasti del passato uno dei Carnevali più amati della provincia: il Carnevale Apriliano. Dopo gli anni passati con edizioni ridotte, edizioni online per via della pandemia, si torna a festeggiare come una volta: sfilate di carri, gruppi mascherati, musica e divertimento per grandi e piccini.

Quattro i giorni di festa, ben sei i carri allegorici realizzati dalle botteghe degli artigiani carristi, i gruppi mascherati organizzati dalle scuole per un Carnevale pieno di colori e divertimenti.

Si partirà giovedì grasso, il 16 febbraio con la sfilata mattutina dei gruppi scolastici in costume: gruppi a tema che sfileranno per le vie del centro portando allegria a tutti.

Si prosegue sabato pomeriggio con la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati. I carri dopo la sfilata si fermeranno per tutta la notte in Piazza Roma in una sorta di mostra a cielo aperto, per continuare a festeggiare fino a tarda ora.

Domenica pomeriggio tornano a sfilare carri e gruppi mascherati in altre zone della città, per tornare di nuovo a piazza Roma.

Gran finale martedì grasso, 21 febbraio, con un’altra sfilata e alla conclusione con il rogo del Carnevale in Piazza Roma.

L’appuntamento

È nel centro cittadino di Aprilia giovedì 16 febbraio dalle ore 8.30, sabato 18, domenica 19 e martedì 21 febbraio a partire dalle 14.30.