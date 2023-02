Carnevale a Fondi: due giorni di festa

Anche Fondi festeggia il Carnevale con due giorni di intrattenimento per grandi e piccini organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco cittadina.

Domenica 19 e martedì 21 febbraio ci si riunirà in Piazza Unità d’Italia per musica, danze, colori, maschere e intrattenimento per grandi e piccini.

Partirà domenica il concorso per la maschera più bella quando ci si potrà iscrivere fino alla premiazione di martedì sera: due le categorie premiate la maschera più bella da 0 a 16 anni e dai 17 ai cento anni compiuti.

Non mancheranno le sfilate del corteo mascherano per Corso Appio Claudio, i menù a tema di bar e ristoranti e l’accompagnamento di musica e corpo di ballo.

L’appuntamento

È dunque per domenica 19 e martedì 21 febbraio nel cuore di Fondi.