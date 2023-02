Carnevale a Formia: tre giorni di festa in tutta la città

Tre giorni di festa per il Carnevale di Formia: dalla periferia ai vari borghi fino al centro storico sabato 18, domenica 19 e martedì 21 il Comune di Formia in collaborazione con la Pro Loco, varie associazioni locali e scuole di danza ha organizzato una serie di iniziative volte al divertimento di grandi e piccini.

Domenica pomeriggio sfilate di gruppi mascherati che ripercorreranno le tappe della moda e della musica dagli anni Venti agli anni Novanta si esibiranno sabato pomeriggio partendo da Piazza Mattei, percorrendo tutta via Vitruvio fino ad arrivare in Largo Paone dove si terranno varie esibizioni delle scuole di ballo e una festa scatenata di musica e divertimento.

Nel pomeriggio di martedì 21 febbraio ai gruppi mascherati si aggiungeranno anche i carri allegorici.

Nei vari borghi di Gianola, Castellonorato, Maranola e Trivio si terranno feste, animazione per i più piccini, sfilate in maschera, giochi tradizionali come quello della pignatta e tanto divertimento per tutti.

L’appuntamento

È dunque per sabato 18, domenica 19 e martedì 21 in diversi punti di Formia.