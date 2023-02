Carnevale a Itri: due giorni di festa per grandi e piccini

Anche Itri festeggia il Carnevale con ben due pomeriggi di festa in programma per domenica 19 e martedì 21 febbraio organizzati dall’Amministrazione Comunale.

Sia domenica che martedì grasso ci sarà la sfilata di gruppi mascherati e i carri allegorici per le vie del paese. Si parte alle 14.30 da via Don Virgilio Mancini per giungere in piazzale Carabinieri d’Italia.

Martedì alla conclusione della sfilata dei carri e gruppi mascherati si rimarrà in piazza dove si terranno spettacoli dal vivo, musica, balli e animazione che farà divertire grandi e piccini.

L’appuntamento

È dunque per domenica 19 e martedì 21 febbraio nel centro storico di Itri.