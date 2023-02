Carnevale a Sabaudia: tre giorni di festa e il premio alla maschera più bella

Sabaudia si prepara a festeggiare il Carnevale, tre giornate di festa che coinvolgeranno i bambini, le scuole e si assicurerà divertimento per grandi e piccini sia in centro che nei borghi.

Si parte domenica 5 febbraio con la sfilata dei carri allegorici a Borgo Vodice, l’allegro corteo partirà alle 14.30.

Domenica 19 febbraio alle ore 15.00 presso il Salone San Francesco si terrà il concorso “La più bella mascherina” l’invito a partecipare è per adulti e bambini che potranno iscriversi compilando il modulo che troveranno presso la sede della Pro Loco, all’ufficio Urp (al piano terra del Palazzo Comunale), nella sede di Palazzo Mazzoni oppure scaricandolo direttamente dal sito ufficiale del Comune di Sabaudia.

Una giuria d’eccezione formata da alcuni studenti delle scuole, elementari, medie e superiori di Sabaudia e borghi, assegnerà premi per i primi tre classificati e un premio speciale per la mascherina più giovane.

Gran finale del Carnevale di Sabaudia in programma martedì grasso, il 21 febbraio, con la sfilata dei carri allegorici scortati dai gruppi scolastici in maschera. Il corteo che partirà alle 14.30, passerà per le vie del centro fino ad arrivare alla Piazza del Comune dove, proprio accanto alla Torre Civica, si terrà il rogo del re e della regina del Carnevale, come da tradizione, e la consegna di coriandoli a tutti i bimbi.

Tre giorni di allegria, musica e divertimento per grandi e piccini organizzati dall’Amministrazione Comunale.