Carnevale Apriliano: esposizioni statiche e concorso social per questa edizione

È stato proprio il Carnevale, l’anno scorso, ad essere l’ultima manifestazione pubblica a non subire variazioni per via dell’epidemia di COVID-19 che di lì a pochi giorni ha poi condotto l’intero Paese al lockdown totale. Purtroppo quest’anno non potrà essere indenne da restrizioni, ma in alcune città dove è particolarmente sentito, come ad Aprilia, non mancheranno degli appuntamenti per festeggiare nel pieno rispetto delle norme anti contagio.

Non si svolgeranno sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, un evento che coinvolgeva attivamente tutta la cittadinanza, i ragazzi delle scuole e tantissimi visitatori che accorrevano da tutta la provincia e oltre.

Il Carnevale Apriliano 2021 sarà ridimensionato e quasi simbolico, a memoria di una grande tradizione sancita in questi giorni con l’adesione all’Associazione Carnevalia e ormai annoverata tra i Carnevali più belli d’Italia.

Tre giorni di iniziative: sabato 13, domenica 14 e martedì 16 febbraio organizzate dalla Pro Loco di Aprilia in collaborazione con l’ABCA, l’Associazione Lo Scrigno e di Aprilia Commercio.

Nel fine settimana in diverse zone della città (Piazza Roma, Parco dalla Chiesa, Parco Quartiere Primo, presso l’area verde di Via dei Lauri, l’area verde all’incrocio di viale Europa e via Toscanini e via Mascagni, presso la rotatoria di via Carroceto) saranno posizionate delle figure Carnevalesche ovvero carri allegorici delle precedenti edizioni in alcune loro parti o per intero.

Nella sola giornata di domenica saranno esposti anche i costumi più belli dei vari gruppi mascherati che hanno animato le sfilate dei carri allegorici nel corso degli anni, l’esposizione sarà a cura dell’Associazione Lo Scrigno.

Per permettere una partecipazione attiva di grandi e piccini l’Associazione Pro Loco di Aprilia ha indetto inoltre un concorso che premierà le mascherine più belle tra le fotografie pubblicate sulla pagina Facebook della Pro Loco.

Niente di paragonabile alle precedenti edizioni del Carnevale Apriliano, ma è comunque un segno di speranza verso il futuro e di desiderio di non abbandonare le gloriose tradizioni della città.