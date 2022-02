Carnevale apriliano: edizione ridotta per il 2022

Arriva il Carnevale e Aprilia, data la sua tradizione e l’affetto della cittadinanza verso questa festività, non può esimersi di festeggiare seppure in maniera ridimensionata a causa della pandemia.

Dunque come l’anno scorso non si terranno le feste e le sfilate dei carri per le vie della città che richiamano tantissimi visitatori, ma le celebrazioni, a cura della Pro Loco di Aprilia in collaborazione con l’ABCA e l’Associazione Lo Scrigno, si concentreranno in due appuntamenti principali: una mostra aperta da domenica 20 febbraio e il fine settimana successivo 26 e 27 febbraio.

Il Carnevale Apriliano prenderà ufficialmente il via da domenica 20 febbraio con l’inaugurazione della mostra ospitata presso i locali del palazzo municipale in piazza Roma. In esposizione fino al 1 marzo foto e costumi originali che racconteranno le varie edizioni di una delle manifestazioni più amate della città.

Sabato 26 e domenica 27 febbraio sempre in piazza Roma ci sarà una esposizione statica di Carri Allegorici realizzati durante alcune edizioni passate. Per domenica e per martedì grasso, 1 marzo, è in programma una piccola sfilata di maschere e intrattenimento per i bambini.