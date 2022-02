Tornano gli eventi di Carnevale a Latina, l'assessora Pazienti: “Scelta una formula prudente”

E’ stato reso noto dal Comune il programma per gli eventi di Carnevale che si svolgeranno quest’anno a Latina “in forma ridotta” in considerazione dell’emergenza coronavirus. L’appuntamento è eprr il pomeriggio di domenica 27 febbraio con l’iniziativa all’interno dell’area pedonale in centro a cura di MArteLive, il festival multidisciplinare che organizza appuntamenti culturali a livello nazionale e locale.

Non ci sarà la tradizionale sfilata dei carri, ma si prevede l’esibizione di artisti di strada, musica spettacoli di giocoloeria, trampolieri e teatro per due ore di divertimento nel pieno rispetto delle norme anti-Covid 19

“Abbiamo deciso di organizzare i festeggiamenti di Carnevale con una formula prudente, nel rispetto delle misure anti-Covid cui siamo ancora sottoposti - ha spiegato l’assessora alla Cultura Laura Pazienti -. Ovviamente chiediamo a tutti di partecipare prestando la massima attenzione al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo. Non volevamo assolutamente negare un momento di festa alle bambine e ai bambini di Latina, anche per mantenere ferma la fiducia nel poter superare questo brutto periodo e riaccendere la voglia di stare insieme. Inoltre, gli artisti di strada sono la testimonianza di una delle più antiche culture, l’arte circense, quella dei saltimbanchi, dei clown e della giocoleria, la commedia dell’arte e il teatro dell’improvvisazione. Forme che sarebbe bello tornare ad apprezzare come una volta, perché rappresentano una delle vie più autentiche lungo le quali passa l’arte dello spettacolo dal vivo”.