Carnevale Setino: eventi on line fino a martedì grasso

Quest’anno il Carnevale, come le altre festività non avrà uno svolgimento consueto, le tradizionali sfilate di carri allegorici non si terranno e nemmeno le feste piene di coriandoli, le stelle filanti, bambini mascherati e musica.

Come rendere comunque allegro e colorato questo Carnevale 2021? Il Comune di Sezze, in particolare l’Assessorato alla Cultura ha predisposto un programma di eventi da seguire on line realizzati in collaborazione con le Associazioni Matuta Teatro, Opera Prima Teatro, Matite Appuntite, Sati Spettacolo, l’associazione Culturale la Macchia, l’associazione La Giungla dei Bimbi e l’associazione Agamede.

Da giovedì 11 febbraio fino al 16 che è martedì grasso, si potranno seguire sulla pagina Facebook dell’Assessorato, sul canale Youtube del Comune e sul sito della Compagnia dei Lepini una serie di spettacoli divertenti e colorati, che permetteranno di ricreare le atmosfere del Carnevale con le tradizioni di Sezze e non solo.

Gli appuntamenti:

Giovedì 11 febbraio

Matrimonio di Peppalacchio e Peppa

a cura dell’associazione Matite Appuntite

Venerdì 12 febbraio

Tutti in maschera arriva Carnevale

a cura dell’associazione Matuta Teatro

Sabato 13 febbraio

Musical Pinocchio

a cura associazione Sati Spettacolo

Lunedi 15 febbraio

Il Carnevale da salvare

a cura associazione Culturale la Macchia

Evviva il Carnevale

a cura associazione La Giungla dei Bimbi

Martedì 16 febbraio

La maschera di Agamede

a cura dell’associazione Agamede

Il rogo di Peppalacchio

a cura dell’associazione Matite Appuntite