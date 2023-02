CarnevalEnal: festa in maschera alla Casa di Quartiere di Latina Scalo

Anche Latina Scalo festeggia il Carnevale, e lo fa presso l’ex Cinema Enal, con il CarnevalEnal una festa organizzata dalla rete di associazioni che gestiscono la Casa di Quartiere presso l’ex cinema sito accanto alle poste, tramite patto di collaborazione complesso con il Comune di Latina.

Domenica 19 febbraio si terrà una festa in maschera dove si potranno gustare i dolcetti tipici del Carnevale, ascoltare musica, assistere a una performance teatrale e poi partecipare alla sfilata di maschere che entreranno in gara per ricevere il premio di mascherina più bella.

Una festa per grandi e piccini per divertirsi in modo spensierato.

L’appuntamento

È per domenica 19 febbraio a partire dalle 17.00 presso la Casa di Quartiere "Ex Cinema Enal" di Latina Scalo. L’ingresso è libero.