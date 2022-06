Carosello Storico dei Rioni di Cori: tutto pronto per il Palio della Madonna del Soccorso

Dopo il Giuramento dei Priori che si è tenuto lo scorso fine settimana, il Carosello dei Rioni di Cori entra nel vivo con la prima competizione tra le tre porte Romana, Signina e Ninfina che si sfideranno nella corsa all’anello per aggiudicarsi il Palio della Madonna del Soccorso domenica 26 giugno.

In un campo di gara lungo circa 130 metri, tre cavalieri per ciascuna porta avranno a disposizione 12 tentativi divisi in quattro carriere (per un totale di 36 corse) per infilare alla un pugnale di legno con la punta di ferro negli anelli posizionati all’altezza di 2,15 metri da terra. Vince chi infila più anelli ed in caso di parità, al termine delle 4 carriere, ne verrà disputata un’altra per un eventuale spareggio.

In questa edizione, che è la 36°, le Porte si contenderanno il drappo realizzato dall’artista locale Galileo Chiominto. Ogni drappo del Palio della Madonna del Soccorso presenta l’effige della Vergine Maria Madre del Soccorso, figura cara alla popolazione che secondo la leggenda salvò la vita alla piccola Oliva persa tra le montagne e da allora aiutò i cittadini di Cori durante diverse emergenze.

La corsa all’anello sarà preceduta nel pomeriggio dalla suggestiva sfilata del corteo storico in costumi cinquecenteschi che partirà alle ore 16.00 da piazza della Croce a Cori Valle, per poi attraversare le strade del centro storico e raggiungere il campo di gara intorno alle ore 18.

Nella serata di sabato 25 nelle taverne dei tre rioni di Cori si terranno le cene propiziatorie, durante le quali i contradaioli tra canti e piatti tipici, inizieranno a fare il tifo per i propri campioni.

L’appuntamento

È dunque per la serata di sabato 25 giugno e soprattutto per domenica 26 giugno a partire dalle ore 16.00.