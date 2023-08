Dopo la prima serata a Lanuvio, prosegue a Sermoneta la 28° edizione del Caroso Festival, la manifestazione musicale dedicata alla seicorde ideata e diretta dal maestro Stefano Raponi il quale si avvale del patrocinio dei comuni Città di Sermoneta e Lanuvio, con il supporto degli sponsor l’Università delle Tre Età Sermoneta, La M.U.Sica - Strumenti Musicali Roma, Aurora Medieval House e Oriental Flowers.

Venerdì 11 e sabato 12 agosto presso la Chiesa San Michele Arcangelo si terranno due concerti di altissimo spessore con due protagonisti internazionali della scena musicale, in particolare legata alla chitarra classica.

Venerdì sera si esibirà il francese Éric Franceries, chitarrista internazionale con una ricca carriera in concerto sia come solista che in musica da Camera, viaggiando dal Giappone agli Stati Uniti, oltre che ospite in quasi tutti i paesi europei. Un grande interprete sia del repertorio classico che moderno, dal 2018 insegnante di chitarra classica presso il Conservatoire à Rayonnement Départemental de Villeurbanne.

Sabato sera invece sarà la volta del cubano Manuel Espinás, tra i nomi più celebri della nuova scena musicale internazionale. Si è esibito come solista in Italia, Spagna, Uruguay, Argentina, Brasile, Stati Uniti, Venezuela, Perù, Colombia e Messico. Ha suonato con l'Orchestra Sinfonica di Valencia, l'Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico, l'Orchestra Sinfonica di Matanzas e l'Orchestra Sinfonica di Camagüey entrambe di Cuba, oltre che con il Quartetto Latinoamericano.

Due serate imperdibili per gli amanti della seicorde che saranno aperte dal liutaio Gioachino Giussani che presenterà le sue opere d’arte. Toscano della provincia di Arezzo dove ha aperto il suo laboratorio attivo dal 1976, crea chitarre con la passione e precisione centenaria attualmente suonate in ogni parte del mondo, aiutato dal figlio Jacopo che sta apportando un taglio più fresco e innovativo all’azienda di famiglia.

L’appuntamento

È a Sermoneta presso la Chiesa San Michele Arcangelo alle ore 19.00 con Giacchino Giussani e alle ore 21.00 con i concerti. Le due esibizioni sono a ingresso gratuito ma con posti limitati. È consigliabile prenotare il proprio posto a sedere inviando una email info@carosofestival.it o un messaggio Whatsapp al numero 3282729468.