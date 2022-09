Al Giardino di Ninfa, Casa Caetani: il recital che racconta 50 anni di attività della Fondazione Roffredo Caetani

La Fondazione Roffredo Caetani celebra i 50 anni di attività e dopo una rassegna estiva di eventi di grande successo, si chiude con Casa Caetani il racconto e il concerto che raccontano una famiglia che ha aperto le porte della propria casa e del proprio giardino per condividere con il mondo bellezza, natura e cultura che ha dato vita a una Fondazione che tutt’oggi porta avanti questo obiettivo.

Sabato 3 settembre si terrà dunque Casa Caetani che vedrà esibirsi Marco Solastra al pianoforte che accompagnerà la voce narrante di Sandro Cappelletto, giornalista, scrittore e storico della musica, che racconterà l’operato della Fondazione in questi 50 anni di attività per la promozione della cultura e in particolare della musica. Partendo dai rapporti con tanti musicisti che la famiglia Caetani ha sempre avuto, ospitandone molti nello splendido giardino, al rapporto della Fondazione con il Campus Internazionale di Musica.

I posti a disposizione per assistere gratuitamente allo spettacolo – già tutto esaurito – sono stati messi a disposizione nei giorni scorsi dalla Fondazione Roffredo Caetani attraverso le pagine social del Giardino di Ninfa e sono stati prenotati nel giro di poche ore. Eventuali nuove disponibilità verranno comunicate sempre tramite gli stessi canali.

Durante l’evento sarà disponibile il servizio ristoro, prenotazione tavoli ai numeri 07731646843 oppure 3515626270.

L’appuntamento

È per sabato 3 settembre alle ore 21.00 presso l’area eventi del Giardino di Ninfa.