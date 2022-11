Casa del Combattente: musica e arte per promuovere la campagna Luoghi del Cuore del FAI

Orario non disponibile

Quando Dal 05/11/2022 al 02/12/2022 Orario non disponibile

Proseguono i tanti eventi ospitati dalla Casa del Combattente di Latina che in questo periodo supportano la campagna di sensibilizzazione per raccogliere le firme e far diventare la Casa del Combattente un Luogo del Cuore del FAI, avviata dall’Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI), Gruppo di Latina.

L’edificio storico, progettato dall’architetto Oriolo Frezzotti, è sorto nel 1932 in concomitanza con la nascita di Latina, allora Littoria, è oggi sede di Associazioni Combattentistiche e d’Arma e nei suoi spazi ospita eventi culturali e artistici. La sua facciata si caratterizza per la presenza di due altorilievi attribuiti allo scultore vicentino Egisto Caldana, allegorie della Grande Guerra.

Per votare la Casa del Combattente come Luogo del Cuore FAI occorre visitare la pagina del FAI, registrarsi ed esprimere il proprio voto entro il 15 dicembre.

La campagna di sensibilizzazione continuerà per tutto il periodo delle votazioni e sarà animata da vari eventi e iniziative di interesse storico e artistico.

Si inizierà sabato 5 novembre alle ore 21.00 con il concerto di Maurizio Vizzino, il giovane cantautore proporrà al pubblico le sue ultime canzoni accompagnandosi con la chitarra e il digital piano.

Il fine settimana successivo, sabato 12 novembre alle 17.30, si proseguirà con l’inaugurazione della collettiva Artisti per la Casa del Combattente, mostra di arte contemporanea organizzata dall’artista pontina Roxy che vedrà in esposizione opere di ben dieci artisti: Carlo Pasqualucci, Andrea Arminio, Bruna Battaglia, Rocco Marcocci, Antonella D’Erme, Gisella Santucci, Greta Pezzoli, Ida Costa, Laura Martufi e Carla Cervelli.

La mostra si concluderà venerdì 18 novembre con un finissage animato dal concerto “Stasera Ridiamo Noi …” del Duo Serenata Napulitana formato da Antonio de Asmundis alla voce e Gianluca Masaracchio alla chitarra.

Altro appuntamento da non perdere sarà il “Concerto per Santa Barbara” con il Quintetto di Ottoni costituito da Claudio Braccioforte e Gabriele D’Amici (trombe), Lorenzo di Bari (corno), Fabrizio Cecconi (trombone) e Angelo Peluso (tuba) che si terrà venerdì 2 dicembre alle ore 19.30.