A Maenza il Castello di Babbo Natale

Dal 06/11/2022 al 08/01/2023

Al Castello Baronale di Maenza è arrivato il Natale: dal 6 novembre e fino a tutto il periodo festivo ogni weekend ci sarà tanto divertimento per grandi e piccini a cura dell’Associazione Macchia Eventi.

Il Castello di Babbo Natale aprirà le sue porte ogni fine settimana e al suo interno si potranno visitare mercatini natalizi, ascoltare i racconti degli elfi cantastorie e inoltre animazione, spettacoli dal vivo per creare l’atmosfera giusta per sognare e tornare bambini.

Non mancheranno laboratori creativi per i più piccini, l’incontro con Babbo Natale, l’angolino dove spedire le proprie letterine e per la gioia di tutti un’area street food dove rifocillarsi tra un divertimento e l’altro.

È dunque a partire dal 6 novembre presso il Castello Baronale di Maenza, per partecipare è necessario prenotare il proprio ingresso tramite il sito Macchia Eventi.