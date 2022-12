A Opera Prima va in scena “Il Cavaliere sulla Luna”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Anche nell’accogliente teatro di Opera Prima tornano gli appuntamenti per il pubblico più giovane con la rassegna Teatro a Merenda: in programma per domenica 4 dicembre lo spettacolo Il Cavaliere sulla Luna prodotto da Settimo Cielo

Un racconto teatrale narrato da Gloria Sapio e Maurizio Repetto, per la regia di Giacomo Sette che cura anche il testo, che ha vinto il Bando Nuove produzioni 2022 della Regione Lazio.

Un tuffo nel Medioevo tra cavalieri, cantastorie e gesta dei paladini, che il pubblico di tutte le età potrà fare seguendo le avventure di Astolfo, un ragazzino solitario che ama disegnare mappe di mondi fantastici, con l’unica compagnia dell’amico immaginario SanGio, che compare nei raggi lunari. Astolfo sogna di diventare un paladino come sui cugino Orlando, e potrà dimostrare quel che vale quando per salvare il regno dalla sua pazzia, dovrà recuperare il senno del cugino.

Lo spettacolo utilizza numerosi linguaggi per raccontare la storia ai bambini: dal teatro d’attore al teatro d’ombre, l’avanspettacolo con una spruzzata di modernità data da alcuni jingle rap e anche l’espediente del gaming: infatti il viaggio di Astolfo sulla Luna si svolgerà come un ipotetico videogioco ispirato al mondo Roblox e di Minecraft che i ragazzi conoscono così bene. Astolfo riuscirà nel suo intento grazie alla sua fantasia, alla sua intraprendenza che non mancherà di generare grosse risate tra gli spettatori.

L’appuntamento

È presso il teatro di Opera Prima domenica 4 dicembre alle ore 17.30. È consigliata la prenotazione da effettuare ai numeri 347 7179808 e 331 7872869