107 sagome bianche: ad Opera Prima si ricorda la Giornata contro la violenza sulle donne

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne anche l’accogliente teatro di Opera Prima ospita uno spettacolo che sensibilizza su questi temi che purtroppo occupano gran parte delle cronache quotidiane.

Domenica 28 novembre alle ore 18.30 si terrà lo spettacolo 107 Sagome Bianche a cura della compagnia Settezerotre.

Il titolo dello spettacolo si rifà al murales che il 25 novembre del 2012 fu realizzato nel quartiere San Lorenzo a Roma da un gruppo di donne per ricordare le 107 vittime di femminicidio che sono state uccise nel corso di quell’anno: 107 silhouette femminili che si tengono per mano e su ogni sagoma una targa con il nome di una donna, la sua data di nascita e la data in cui è stata uccisa da un uomo che diceva di amarla.

Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio tra queste tragiche storie, una tematica forte e piena di emozione per dire insieme basta alla violenza sulle donne, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa piaga che tutt’ora continua a infettare la nostra società. In scena: Dario De Francesco, Rossella Pantaleo, Giulia Tramentozzi e Giorgia Piracci che cura anche la regia.

L’appuntamento

È dunque per domenica 28 novembre alle ore 18.30 presso Opera Prima Teatro. Obbligatorio il green pass e la prenotazione da effettuare al numero 392/ 1936895.