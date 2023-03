Chiese Aperte: a Sermoneta le visite guidate del FAI

Indirizzo non disponibile

In occasione delle celebrazioni del santo patrono San Giuseppe, si terrà a Sermoneta l’iniziativa Chiese Aperte organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la delegazione di Latina del FAI.

In programma per domenica 19 marzo una serie di visite guidate dagli Apprendisti Ciceroni studenti del Liceo “Manzoni” di Latina appositamente preparati per accompagnare il pubblico alla scoperta di tre luoghi storici della città: le chiese di San Giuseppe e San Michele Arcangelo e la Cattedrale di Santa Maria Assunta.

A questo interessante itinerario, si aggiunge la possibilità di visitare ciò che resta dell’antica Sinagoga, che era ospitata in una casa torre al cui piano terra ha attualmente sede la bottega di un liutaio, anch’essa visitabile in questa occasione.

In questa occasione saranno presenti a Sermoneta anche i volontari del FAI per fornire informazioni sulle attività del FAI e sulle prossime giornate FAI di Primavera che si terranno il prossimo fine settimana.

L’appuntamento

È per domenica 19 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.00 a Sermoneta. Per maggiori informazioni è possibile inviare un email all’indirizzo latina@delegazionefai.fondoambiente.it