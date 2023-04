Alla galleria Monti 8: Chronic Maintenance, la personale di Owen Rival

Un nuovo interessante evento in arrivo alla galleria Monti 8: sarà inaugurata sabato 22 aprile Chronic Maintenance la personale dell’artista canadese Owen Rival.

In esposizione cinque quadri di medio e grande formato che ritraggono l’artista e sua moglie in scene di vita quotidiana. Scene intime, azioni banali che contribuiscono a creare una sorta di comfort zone, un luogo che apparentemente tranquillo, accogliente e rassicurante che nasconde in realtà l’ansia costante di compiere azioni che mantengano la routine, il controllo della situazione, il mantenimento di un equilibrio.

Attraverso la sua pittura Owen Rival propone al pubblico una sottile riflessione su come la quotidianità diventa rituale e quasi patologica, segno di un equilibrio mentale precario.

L’appuntamento

È per sabato 22 aprile alle ore 18.00 presso la Galleria Monti 8, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 13 maggio.