Ciao Mattia Torre: Palco 19 omaggia il compianto sceneggiatore romano

Proseguono gli eventi della rassegna Estate in Comune promossa dall’Amministrazione di Latina, nella serata di giovedì 1 settembre andrà in scena un sentito omaggio a Mattia Torre, brillante sceneggiatore romano, prematuramente scomparso, che ha firmato monologhi e stesure televisive e cinematografiche tre le migliori degli ultimi dieci anni.

Lo spettacolo, dal titolo Ciao Mattia Torre, è una produzione Palco 19 che vede la regia di Simona Serino: in scena 13 interpreti daranno voce e vita agli atti unici di Mattia Torre, monologhi scritti per attori del calibro di Valerio Mastandrea, Geppy Gucciari, Valerio Aprea e Virginia Raffaele, e che in questo allestimento avranno invece un respiro corale.

“L’originalità della proposta di Palco 19 – spiega la regista e direttrice artistica Simona Serino – sta proprio nell’aver preso i monologhi, che generalmente vengono divulgati attraverso la forma del reading, e averli trasformati in scene teatrali vere e proprie. L’effetto finale è un’ora e mezza di risate amare a ritmo incalzante e di riflessioni ironiche dal sapore agrodolce. I brani scelti infatti, portano in luce i paradossi, gli eccessi, le contraddizioni delle nostre abitudini e le umane meschinità in cui ciascuno inciampa e si riconosce”.

In scena si esibiranno: Lidia Battaglia, Francesca Castaldi, Cristina Casillo, Marina Chiavegato, Rosaria Del Prete, Giancarlo Fusco, Annachiara Imperato, Carla Marchionibus, Francesco Perna, Martina Dora Sanguigni (anche assistente alla regia), Lorenzo Scalia, Fabrizio Stipo, Gioia Valle.

L’appuntamento

È per giovedì 1 settembre alle ore 21.00 presso i Giardini del Comune di Latina. L’ingresso è libero.