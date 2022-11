Ciao Signò: Marco Mazzocca al Teatro Europa di Aprilia

Prezzo non disponibile

Appuntamento con la risata al Teatro Europa di Aprilia che ospiterà lo spettacolo Ciao Signò con Marco Mazzocca e Stefano Sarcinelli.

Forti del successo di Tutariel, la serie di consigli domestici in pillole visti su RaiPlay, durante la quale Signò (Stefano Sarcinelli) e il suo fido assistente Ariel (Marco Marzocca) propongono improbabili soluzioni a svariate problematiche domestiche (dall’apparecchiare correttamente una tavola, all’installazione di una rete wi-fi casalinga, oppure ottimizzare al meglio l’ipertecnologica aspirapolvere), si torna a far ridere dal vivo.

Una girandola di gag esilaranti che coinvolgerà il pubblico che non potrà smettere di ridere dall’inizio alla fine dello spettacolo. A ogni data a sorpresa arriverà un ospite d’eccezione ovvero uno dei personaggi storici di Mazzocca: dal mitico Notaio all’ex pugile Cassiodoro e molti altri.

L’appuntamento

È per sabato 3 novembre al Teatro Europa di Aprilia, i biglietti sono acquistabili on line sul circuito CiaoTickets e presso il botteghino del teatro. Per informazioni sono a disposizione i numeri 335.8059019 - 06.97650344.