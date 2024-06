Il Cibo nella Terra del Mito: degustazioni e intrattenimento a Sezze

Una giornata per celebrare le eccellenze enogastronomiche locali con degustazioni ma anche appuntamenti culturali e sportivi.

Domenica 23 giugno il centro storico di Sezze si animerà con la rassegna Il Cibo nella Terra del Mito: dalla visciola alle produzioni tipiche tra arte ed enogastronomia”. Una fiera gastronomica durante la quale degustare le prelibatezze del territorio tra laboratori e show coocking. Musica, esibizioni itineranti e spettacolo dal vivo, animeranno piazze e vicoli.

Nel corso della giornata di terrà inoltre una estemporanea di arte e una serie di mostre, un modo originale e divertente per promuovere il territorio attraverso buon cibo, arte e natura.

Non mancheranno esposizioni di artigianato locale, passeggiate culturali e visite ai principali luoghi di interesse storico-artistico della cittadina e una incredibile simulazione in 3D del Fly in the Sky di Rocca Massima.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sezze con il cofinanziamento della Regione Lazio e LAZIOcrea SpA, Provincia di Latina e Camera di Commercio Frosinone Latina.

L’appuntamento

È dunque a Sezze nella giornata di domenica 23 giugno a partire dalle 8.30e fino a notte fonda.