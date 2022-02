Ciclotrekking nel Parco del Circeo

Nuovo appuntamento con le escursioni di Itinarrando che questa settimana propone una pedalata guidata all’interno del Parco Nazionale del Circeo organizzata in collaborazione con In Bici per l’Italia.

Domenica 27 febbraio con partenza alle ore 10.00 si potrà fare ciclotrek ammirando la flora e la fauna dell’area protetta. Un percorso che non presenta particolari difficoltà di circa 30 km che prevede dopo il pranzo al sacco l’arrivo sul lago di Paola e ritorno.

Il ciclotreck di circa 5 ore sarà guidato dalla guida MTB Emanuele Castellani.

L’attività è riservata ai soci Itinarrando, per partecipare è consigliato abbigliamento comodo-sportivo, casco, pranzo al sacco, snack, integratori e almeno un litro e mezzo di acqua, bici in buono stato con camera d’aria di riserva o occorrente per forature. Per chi non avesse una bicicletta adatta potrà noleggiarla prezzo Zicchieri (chiamare il numero 0773510137).

L’appuntamento

È dunque per domenica 27 febbraio ore 10.00, per ricevere maggiori informazioni e prenotare occorre inviare un sms o messaggio whatsapp al numero 380 765 18 94.