Cinecittà World: dal 17 giugno riapre con tante novità

Riparte il divertimento a Castel Romano, in arrivo accanto a Cinecittà World anche Acqua World e Roma World per un "turismo esperienziale"

Ripartono i grandi eventi e con loro anche i parchi divertimento che dal 17 giugno riapriranno le porte ai visitatori. Cinecittà World inaugura la nuova stagione tra attrazioni, spettacoli, ristorazione e anche novità nate per assecondare le esigenze legate alla pandemia. Dopo il periodo di chiusure il parco divertimenti si arricchisce di altri due parchi tematici.

“Il settore legato al divertimento e agli eventi ha sofferto tantissimo, sono lieta oggi di annunciarle la ripartenza” dice l’assessora allo sport e al turismo di Roma Capitale Veronica Tasciotti presente alla conferenza stampa che ha preso luogo negli spazi di Civita, con lei presenti anche Valentina Corrado assessora al turismo della regione Lazio, Antonio Abete e Stefano Cigarini rispettivamente presidente e amministratore delegato di Cinecittà World.

In arrivo nuovi parchi tematici: Acqua World e Roma World

Il fermo dettato dalla pandemia ha portato con sé anche tanto lavoro e progetti in vista delle riaperture, “abbiamo lavorato pensando al dopo. - dice Stefano Cigarini illustrando i due nuovi parchi che sorgono a fianco a Cinecittà World- Un parco che riparte e si riadatta alle nuove esigenze e alle nuove regole è sicuramente un lavoro che va nell’ottica della ripartenza”.

Un resort del divertimento che comprenderà anche Acqua World un parco acquatico con attrazioni per adulti e bambini con una piscina ai piedi di un maxi schermo e Roma World, che regalerà ai visitatori un’esperienza all’interno dell’antica Roma offrendo “un turismo esperienziale”, spiega Cigarini “Cercando di offrire pezzi di vita in cui entrare, non più luoghi ma periodi storici da vivere”. In particolar modo quest’ultimo è stato ideato insieme al contributo del gruppo storico Romano che attraverso adattamenti dell’epoca di tradizioni, stili di vita e costumi riuscirà a portare indietro di 2000 anni e farci ripercorrere l’epoca romana, “tre parchi tematici, per un totale di 120 ettari”.

Novità digitali per favorire il distanziamento e azzerare le file

Grazie ad una nuova piattaforma tecnologica, con un semplice click, il parco diventa contactless: gli ospiti potranno acquistare i biglietti di ingresso, prenotare le attrazioni nell’orario preferito, muoversi velocemente con la nuova mappa interattiva, raggiungere amici e familiari, scoprire i tempi di attesa davanti ad ogni gioco, saltare le file, comporre il proprio menù e farselo servire dove e quando vogliono, infine scegliere il posto in teatro per gli eventi speciali.

“Le grandi crisi, come questa causata dal Covid-19, devono essere occasioni in cui rompere gli schemi e migliorare l’esperienza dell’ospite” dichiara Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World. “Nel 2021 presentiamo tre innovazioni: la digitalizzazione dell’esperienza nel Parco, con il progetto Smart Park, l’apertura del Cinecittà World e-shop, il primo negozio italiano online del cinema e della TV”.