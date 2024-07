“Cinema a mano armata” il maestro Micalizzi in concerto a San Felice

Nella suggestiva cornice dell’anfiteatro di Vigna La Corte venerdì 19 luglio si esibirà il maestro Franco Micalizzi e la sua orchestra nel concerto “Cinema a mano armata”.

Uno spettacolo musicale a ingresso gratuito in cui si ripercorrerà la storia del cinema italiano attraverso le musiche composte dal maestro Micalizzi nel corso della sua lunghissima carriera, costellata di successi per il grande e per il piccolo schermo, compresi i cartoon. A eseguirle, sarà un’orchestra composta da venti elementi.

Una carriera, quella del maestro Franco Micalizzi, “esplosa” nel 1970 con un western all’italiana divenuto una pietra miliare del cinema nostrano e non solo, che portò al successo due attori sino ad allora quasi sconosciuti: Bud Spencer e Terence Hill. Con “Lo chiamavano Trinità”, il maestro Franco Micalizzi diviene una delle firme più importanti tra i compositori italiani di colonne sonore. Da allora, tante le sue composizioni per i film di Bruno Corbucci e Umberto Lenzi, ma anche colonne sonore per il piccolo schermo (fu direttore musicale di Domenica In nell’edizione del 1978-9 condotta da Corrado), per i cartoon (ad esempio, celebre la sigla di Lupin) e collaborazioni con il mondo hip-hop e rap (come il progetto Gli Originali, con rapper italiani del calibro di Colle der fomento, Kaos).

Il concerto rientra nella programmazione promossa dall’Amministrazione Comunale “E…state al Circeo” un ricco contenitore di cultura, sport, musica e divertimento per tutte le età.

L’appuntamento

È a San Felice venerdì 19 luglio alle ore 21.00, l’ingresso è gratuito.