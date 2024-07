Cinema all’aperto: la programmazione estiva all’arena del Corso

Non è veramente estate a Latina finché non iniziano le proiezioni del cinema all’aperto presso l’arena del Multisala Corso.

E puntuali come sempre tornano i grandi successi della precedente stagione, alcune prime visioni e anteprime della prossima tutte da vedere all’aperto nel cuore della città.

Tra le prime visioni quest’anno arrivano DeadPool & Wolverine e Cattivissimo me 4 e l’anteprima è con il film italiano “Finché notte non ci separi”.

Tutte le sere grandi successi italiani e internazionali in un unico spettacolo con inizio alle 21.30.

Il cinema all’aperto esordirà ospitando la rassegna Lievito Cinema Estate dal 5 al 13 luglio.

L’appuntamento

È dunque dal 5 luglio al 31 agosto presso l’arena del Multisala Corso a Latina. Il costo del biglietto per le prime visioni e le anteprime sarà maggiore.

Il programma delle proiezioni

Luglio

Venerdì 5

La Tartaruga (Evento)

sabato 6

Il Segreto Di Liberato (Evento)

Domenica 7

La Zona Di Interesse

Lunedì 8

El Paraiso (Evento)

Martedì 9

Kissing Gorbaciov (Evento)

Mercoledì 10

Io Capitano

Giovedì 11

Non Riattaccare (Evento)

Venerdì 12

Tutto Quello Che Sarà (Evento)

Sabato 13

Io e il Secco (Evento)

Domenica 14

C'è Ancora Domani

Lunedì 15

Un Altro Ferragosto

Martedì 16

La Chimera

Mercoledì 17

Romeo e Giulietta

Giovedì 18

Adagio

Venerdì 19

10 Minuti

Sabato 20

Cento Domeniche

Domenica 21

Caracas

Lunedì 22

Succede Anche Nelle Migliori Famiglie

Martedì 23

Confidenza

Mercoledì 24

Deadpool & Wolverine (Prima Visione)

Giovedì 25

Deadpool & Wolverine (Prima Visione)

Venerdì 26

Deadpool & Wolverine (Prima Visione)

Sabato 27

Deadpool & Wolverine (Prima Visione)

Domenica 28

Deadpool & Wolverine (Prima Visione)

Lunedì 29

Cattiverie a Domicilio

Martedì 30

Anatomia di una Caduta

Mercoledì 31

I Segni Del Cuore

Agosto

Giovedì 1

The Holdovers • Lezioni Di Vita

Venerdì 2

Ferrari

Sabato 3

Perfect Days

Domenica 4

Past Live

Lunedì 5

Il Gusto Delle Cose

Martedì 6

Povere Creature

Mercoledì 7

Estranei

Giovedì 8

La Sala Professori

Venerdì 9

Il Mio Posto è Qui

Sabato 10

Inside Out 2

Domenica 11

Assassinio A Venezia

Lunedì 12

Il Ragazzo e L'airone

Martedì 13

Il Segreto Di Liberato

Mercoledì 14

L'ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Giovedì 15

Un Mondo A Parte

Venerdì 16

Finché Notte Non Ci Separi (Anteprima)

Sabato 17

C'è Ancora Domani

Domenica 18

Wonka

Lunedì 19

Dogman

Martedì 20

Challengers

Mercoledì 21

Cattivissimo Me 4 (Prima Visione)

Giovedì 22

Cattivissimo Me 4 (Prima Visione)

Venerdì 23

Cattivissimo Me 4 (Prima Visione)

Sabato 24

Cattivissimo Me 4 (Prima Visione)

Domenica 25

Cattivissimo Me 4 (Prima Visione)

Lunedì 26

Tutti Tranne Te

Martedì 27

One Life

Mercoledì 28

Napoleon

Giovedì 29

I Bambini Di Gaza

Venerdì 30

50 Km All'ora

Sabato 31

Volare

