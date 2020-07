Cinema all’aperto: tutti i film proiettati all'arena del Multisala Corso

Dopo la pausa forzata durante il lockdown e nonostante le stringenti norme anti COVID-19, torna un appuntamento classico dell’estate latinense: il cinema all’aperto presso l’arena del Cinema Corso.

Una ricca programmazione per recuperare o vedere per la prima volta su grande schermo alcune recenti uscite e i film più belli della scorsa stagione.

L’ingresso presso l’arena sarà contingentato e obbligatorio l’uso della mascherina, all’interno sarà garantita la distanza di sicurezza tra le persone.

Gli spettacoli si terranno tutti i giorni alle 21.30 dal 25 luglio al 5 settembre. Per informazioni è possibile contattare il numero 0773 693183.

Il programma delle proiezioni:

Luglio

Sabato 25 I Miserabili

Domenica 26 I Miserabili

Lunedì 27 Hamammet

Martedì 28 Pinocchio

Mercoledì 29 1917

Giovedì 30 Gli Anni Più Belli

Venerdì 31 Cena Con Delitto

Agosto

Sabato 1 L’ufficiale E La Spia

Domenica 2 Tutto Il Mio Folle Amore

Lunedì 3 Martin Eden

Martedì 4 Frozen 2

Mercoledì 5 The Farewell

Giovedì 6 Il Giorno Più Bello Del Mondo

Venerdì 7 L'immortale

Sabato 8 Figli

Domenica 9 Downton Abbey

Lunedì 10 18 Regali

Martedì 11 Favolacce

Mercoledì 12 Favolacce

Giovedì 13 Odio L'estate

Venerdì 14 Il Primo Natale

Sabato 15 Volevo Nascondermi

Domenica 16 Volevo Nascondermi

Lunedì 17 Tolo Tolo

Martedì 18 Brave Ragazze

Mercoledì 19 Sorry We Missed You

Giovedì 20 Un Giorno Di Pioggia A New York

Venerdì 21 Ritratto Di Una Giovane In Fiamme

Sabato 22 La Bella Epoque

Domenica 23 Jo Jo Rabbit

Lunedì 24 Paradise

Martedì 25 Le Ragazze Di Wall Street

Mercoledì 26 Mio Fratello Rincorre I Dinosauri

Giovedì 27 Joker

Venerdì 28 La Dea Fortuna

Sabato 29 Piccole Donne

Domenica 30 Il Diritto Di Opporsi

Lunedì 31 Richard Jewell

Settembre

Martedì 1 L'inganno Perfetto

Mercoledì 2 Gli Anni Amari

Giovedì 3 Memorie Di Un Assassino

Venerdì 4 Judy

Sabato 5 Un Figlio Di Nome Erasmus