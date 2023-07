Torna il Cinema all’aperto: la tradizionale programmazione estiva del Multisala Corso

È un appuntamento ormai tradizionale quello con il Cinema all’Aperto che offre il Multisala Corso per tutta l’estate.

Unico spettacolo alle ore 21.30 e si potranno vedere pellicole nuove, grandi successi dell’inverno, anticipazioni della prossima stagione.

L’offerta quest’anno sarà arricchita dalla promozione Cinema Revolution una campagna di promozione del cinema italiano ed europeo per cui i titoli provenienti da questi paesi si potranno vedere a prezzo ridotto ovvero a 3.50 euro.

Il prezzo del biglietto per vedere i film americani sarà di 5.00, 6.00 per le prime visioni nei giorni feriali e 7.00 euro nei festivi.

La programmazione

Sabato 1 luglio

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Domenica 2 luglio

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Lunedì 3 luglio

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Martedì 4 luglio

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Mercoledì 5 luglio

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Giovedì 6 luglio

L’immensità

Venerdì 7 luglio

Otto montagne

Sabato 8 luglio

Grazie Ragazzi

Domenica 9 luglio

L’Ultima notte d’amore

Lunedì 10 luglio

The Wale

Martedì 11 luglio

Everything everywhere all at one

Mercoledì 12 luglio

Missione Impossibile Death Reckoning

Giovedì 13 luglio

Missione Impossibile Death Reckoning

Venerdì 14 luglio

Missione Impossibile Death Reckoning

Sabato 15 luglio

Missione Impossibile Death Reckoning

Domenica 16 luglio

Missione Impossibile Death Reckoning

Lunedì 17 luglio

Siccità

Martedì 18 luglio

Scordato

Mercoledì 19 luglio

I Migliori Giorni

Giovedì 20 luglio

Barbie

Venerdì 21 luglio

Barbie

Sabato 22 luglio

Barbie

Domenica 23 luglio

Barbie

Lunedì 24 luglio

Romantiche

Martedì 25 luglio

Campioni

Mercoledì 26 luglio

Stranizza d’amuri

Giovedì 27 luglio

Book Club 2

Venerdì 28 luglio

La signora Harris va a Parigi

Sabato 29 luglio

Non così vicino

Domenica 30 luglio

Super Mario Bros

Lunedì 31 luglio

Whitney

Martedì 1 agosto

Air (Storia del grande salto)

Mercoledì 2 agosto

The Flash

Giovedì 3 agosto

L’ombra di Caravaggio

Venerdì 4 agosto

Dante

Sabato 5 agosto

Tramite amicizia

Domenica 6 agosto

Il Colibrì

Lunedì 7 agosto

Il Signore delle Formiche

Martedì 8 agosto

The Fabelman

Mercoledì 9 agosto

Mia

Giovedì 10 agosto

Rapito

Venerdì 11 agosto

Mixed by Harry

Sabato 12 agosto

Il ritorno di Casanova

Domenica 13 agosto

Il sol dell’avvenire

Lunedì 14 agosto

I peggiori giorni

Martedì 15 agosto

La Sirenetta

Mercoledì 16 agosto

I peggiori giorni

Giovedì 17 agosto

I peggiori giorni

Venerdì 18 agosto

The Menù

Sabato 19 agosto

Il grande giorno

Domenica 20 agosto

Elemental

Lunedì 21 agosto

Mon Crime

Martedì 22 agosto

Il primo giorno della mia vita

Mercoledì 23 agosto

Oppenhaimer

Giovedì 24 agosto

Oppenhaimer

Venerdì 25 agosto

Oppenhaimer

Sabato 26 agosto

Oppenhaimer

Domenica 27 agosto

Oppenhaimer

Lunedì 28 agosto

La Stranezza

Martedì 29 agosto

La 14° domenica del tempo ordinario

Mercoledì 30 agosto

Tar

Giovedì 31 agosto

Denti da squalo

