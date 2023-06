Cinema in Festa: le sale aderenti a Latina e provincia

Un po’ per promuovere i film in sala anche nel periodo estivo e un po’ per permettere anche a chi non può permettersi di andare al cinema a prezzo pieno, torna l’iniziativa Cinema In Festa da domenica 11 a giovedì 15 giugno.

Lanciata nel 2020, l’iniziativa prevede una versione a giugno e una a settembre, e visto il suo successo, l’anno scorso a settembre sono stati staccati oltre 1,15 milioni di biglietti, sarà ripetuta anche nei prossimi anni.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, ed è nata dall’idea di distributori e gestori dei cinema che volevano assicurare agli spettatori una stagione lunga dodici mesi.

Dunque dall’11 al 15 giugno andare al cinema costerà 3.50 euro per qualsiasi film.

Diversi sono i cinema aderenti anche a Latina e provincia:

Fondi

Supercinema

Gaeta

Ariston

Latina

Corso

Oxer

Supercinema

San Felice Circeo

Cinema Anna Magnani

Sperlonga

Augusto

Terracina

Cinema Teatro Traiano

Multisala Rio