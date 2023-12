All’interno del fitto calendario di eventi per celebrare le festività a Fondi arriva “Cinema Sotto il Natale”: una serata che unisce cinema e Natale con una rassegna a tema a cura del a cura dei Fratelli Latilla (registi e sceneggiatori) e organizzata da La Cinearte Produzioni per promuovere il cinema per famiglie.

Un modo per riscoprire il cinema del passato, come abbia sempre trattato temi universali sui quali anche il pubblico odierno può trarre insegnamento e riflessione.

La proiezione del film sarà anticipata da una breve introduzione critica che fornirà materiale di riflessione e degli aneddoti accattivanti che renderanno la visione più fruibile. Nel corso del pomeriggio sarà presente anche Babbo Natale al quale i bambini che parteciperanno all'evento potranno consegnare la propria letterina.

Il titolo del film è a sorpresa, per conoscerlo bisognerà partecipare alla serata che si terrà domenica 17 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Lizzani del Complesso di San Domenico a Fondi. L’ingresso è gratuito e libero.