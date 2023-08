Ad Aprilia torna il Cinema Sotto le Stelle

Torna un appuntamento tradizionale dell’estate di Aprilia: la rassegna Cinema Sotto le Stelle promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco.

Ben 11 proiezioni a ingresso gratuito che inizieranno alle ore 21.00 dal 4 al 30 agosto.

Novità di questa edizione è che le proiezioni si terranno in due location diverse: presso il Parco Falcone e Borsellino in via dei Mille e in Piazza della Comunità Europea presso il quartiere Toscanini.

Come ogni anno si cercherà di soddisfare sia il pubblico adulto con film d’azione, commedie, film d’autore, comici e il pubblico più giovane con titoli di animazione.

L’appuntamento

È dal 4 al 30 agosto presso il Parco Falcone e Borsellini e in piazza della Comunità Europea ad Aprilia.

Il programma delle proiezioni

Venerdì 4

Parco Falcone e Borsellino

John 4 Wick

Con Keanu Reeves

Lunedì 7

Piazza della Comunità Europea

Super Mario Bross

Animazione

Mercoledì 9

Parco Falcone e Borsellino

Il Grande Giorno

Aldo, Giovanni e Giacomo

Venerdì 11

Piazza della Comunità Europea

Grazie Ragazzi

Con Antonio Albanese

Giovedì 17

Parco Falcone e Borsellino

Il Gatto con gli Stivali 2

Animazione

Venerdì 18

Piazza della Comunità Europea

Tramite Amicizia

Di e con Alessandro Siani

Lunedì 21

Parco Falcone e Borsellino

La stranezza

Con Toni Servillo

Mercoledì 23

Piazza della Comunità Europea

Minions 2

Animazione

Venerdì 25

Parco Falcone e Borsellino

Black Adam

Dwaine Johnson “The Rock”

Lunedì 28

Piazza della Comunità Europea

Creed 3

Con Michael B. Jordan

Mercoledì 30

Parco Falcone e Borsellino

L’ultima notte di amore

Pierfrancesco Favino