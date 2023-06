A Sabaudia la I edizione di Cinemando

Torna a Sabaudia il grande cinema con la prima edizione di Cinemando, il festival dedicato alle professioni della produzione e post-produzione cinematografica e a tutto quello che c'è davanti e dietro lo schermo.

Finalmente lo sguardo cade su tutti quei professionisti che lavorano dietro le quinte affinché un film sia come appare ai nostri occhi, maestranze che non salgono mai agli onori, che non hanno stuoli di fan, ma che ricoprono ruoli fondamentali per la riuscita di un buon lavoro.

Da giovedì 29 giugno a sabato 1 luglio nella piazza del Comune saranno approfonditi i vari aspetti del mondo della produzione cinematografica coinvolgendo attivamente il pubblico. Ogni serata sarà presentata da Francesco Pezzulli, Eleonora De Angelis, Claudia Conte, Renzo Di Falco, Monica Volpe.

Non mancheranno ospiti d’eccezione Francesco Pannofino, Michela Andreozzi, Dario Bandiera, Artem, Alex Polidori, Marina Tagliaferri, Pietro Sparvoli, Marta Filippi.

L’appuntamento

È da giovedì 29 giugno a sabato 1 luglio nella piazza del Comune a Sabaudia. L’ingresso è libero e gratuito.

